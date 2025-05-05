Українські морпіхи знищили вантажівку та гармату російських загарбників

Гаубиця Д-30. Фото: ZonaWar.ru

Українські морські піхотинці знищили російську вантажівку «Урал» та гармату Д-30. Відео опубліковано на сторінці Військово-морських сил ЗСУ у Фейсбуці.

Зазначається, що Сили та засоби підрозділу Безпілотних авіаційних комплексів виявили російську автомобільну техніку типу «Урал», яка буксирувала гаубицю Д-30.

«Дані цілі були знищені», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала успішного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії РФ в районі міста Бахмут. Учора це підтвердив Генштаб ЗСУ.