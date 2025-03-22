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Спецпосланець Трампа: головна проблема війни — питання Криму та окупованих територій

22 березня 2025, 09:50

Спецпосланець Трампа: головна проблема війни — питання Криму та окупованих територій

Спецпосланець Трампа: головна проблема війни — питання Криму та окупованих територій

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону назвав однією з головних перепон для завершення війни, розв'язаної Росією проти України, питання статусу Криму та окупованих регіонів Донбасу, частин Запорізької та Херсонської областей.

За його словами, ці території «російськомовні» і нібито «на референдумах переважна більшість висловилися за входження до складу Росії».

«Це ключове питання конфлікту», — заявив Віткофф. Він зазначив, що зараз про це "не хочуть говорити", але це "слон у кімнаті".

«Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання, чи визнає світ це. Чи зможе Зеленський політично вижити, якщо визнає? Це і є центральним питанням конфлікту», — заявив представник Трампа.

Стів Віткофф також прокоментував перспективи вступу України до НАТО. За його словами, «Зеленський та його найближче оточення фактично визнали, що не будуть членами Альянсу».

При цьому він зазначив, що обговорюється можливість надання Україні аналогів гарантій за 5-ю статтею Договору НАТО про колективну оборону без надання повноправного членства.

Цю ідею раніше підтримувала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, заявляючи, що це може стати ефективною гарантією безпеки.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Україна, можливо, буде змушена погодитися на певні територіальні поступки на користь Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що процес досягнення припинення вогню в Україні розвивається позитивно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання юрисдикції Криму. Цього тижня він знову підтвердив, що Україна не піде на визнання тимчасово окупованих територій російськими, включаючи Крим.

«Це буде одне з найчутливіших питань майбутніх переговорів. Але для нас червона лінія – це визнання наших територій російськими. Ми на це не підемо», — сказав він на пресконференції з президентом Фінляндії.

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