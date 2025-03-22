Трьох дітей та трьох дорослих евакуювали з Волноваського району

Трьох дітей та трьох дорослих евакуювали. Фото: Волноваська РВА

Евакуація на Донеччині триває. Нещодавно поліцейський екіпаж «Білий янгол» вивіз із села Запоріжжя Волноваського району Донецької області цивільних, серед них — троє неповнолітніх. Про це повідомили у пресслужбі Волноваської РВА.



«Ще 3 дитини та 3-є дорослих вдалося евакуювати з с. Запоріжжя Волноваського району працівниками СЕЗ «Білі Янголи» Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали батьків евакуювати дітей із небезпечного регіону.



Раніше ми писали, що з початку березня до Волинської області приїхали 130 мешканців Донецької області. Евакуація з прифронтового регіону продовжується.