Росіяни заявили про удар по промпідприємству в Самарській області

У Самарській області вранці у суботу, 22 березня, лунали вибухи. У місті Чапаєвськ було завдано удару по промисловому підприємству. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Федорищев.
«Сьогодні рано-вранці ворогом була здійснена спроба атаки одного з промислових підприємств Чапаєвська», — зазначив він.
За словами чиновника, пошкоджень та постраждалих немає.
Крім того, Федорищев зазначив, що за допомогою протиповітряної оборони було ліквідовано один безпілотник.
За даними оборонного відомства РФ, у ніч проти 22 березня ППО збила 47 дронів.
У мережі пишуть, що було атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин «Промсинтез» у Чапаєвську.
Раніше ми писали, що в ніч на 22 березня Ростовську область Російської Федерації атакували безпілотники. Під удар потрапили п'ять територій регіону.
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