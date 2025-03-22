Росіяни заявили про удар по промпідприємству в Самарській області

У Самарській області вранці у суботу, 22 березня, лунали вибухи. У місті Чапаєвськ було завдано удару по промисловому підприємству. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Федорищев.



«Сьогодні рано-вранці ворогом була здійснена спроба атаки одного з промислових підприємств Чапаєвська», — зазначив він.



За словами чиновника, пошкоджень та постраждалих немає.



Крім того, Федорищев зазначив, що за допомогою протиповітряної оборони було ліквідовано один безпілотник.



За даними оборонного відомства РФ, у ніч проти 22 березня ППО збила 47 дронів.



У мережі пишуть, що було атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин «Промсинтез» у Чапаєвську.



Раніше ми писали, що в ніч на 22 березня Ростовську область Російської Федерації атакували безпілотники. Під удар потрапили п'ять територій регіону.