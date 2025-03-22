Війська РФ обстріляли Донеччину за добу понад 20 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 21 березня, атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкоджено десятки житлових будинків та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони регіону:





Покровський район. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено 4 будівлі. У Покровську поранено людину, пошкоджено будинок.





Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 23 будинки, лінію електропередач, газогін, гараж і авто. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 18 приватних будинків, двоповерхівку, 3 адмінбудівлі, лінію електропередач і газогін. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранено, пошкоджено 36 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, 2 нежитлові приміщення, 5 ліній електропередач, 2 газогони, 3 гаражі і 3 автівки; у Новодмитрівці пошкоджено 5 приватних будинків, адмінбудівлю, господарське приміщення і 2 гаражі.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 приватні будинки та багатоповерхівку.



Раніше ми писали, що за 21 березня війська РФ поранили 9 жителів Донеччини. Ще одна людина загинула.