ППО вночі збила сотню російських безпілотників

ППО збила сотню дронів. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч на 22 березня запустили по Україні 179 безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона збила 100 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 березня 2025 року (з 19:30 21 березня) противник атакував 179 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 100 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.



Крім того, 63 безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що за 21 березня війська РФ поранили 9 жителів Донеччини. Ще одна людина загинула.