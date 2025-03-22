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Обстріли Донеччини: 2 загиблих, 9 поранених

22 березня 2025, 08:38

Обстріли Донеччини: 2 загиблих, 9 поранених

За 21 березня війська РФ поранили 9 мешканців Донеччини. Ще одна людина загинула. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій обласній адміністрації.

Четверо поранено у Костянтинівці, 2 — у Мирнограді. У Лимані також поранено двох людей. У Покровську та Федорівці по одному пораненому.

З початку повномасштабного вторгнення в області (без урахування Маріуполя та Волновахи) загинули 3110 мирних жителів, 6862 дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що російська армія у п'ятницю, 21 березня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула і троє цивільних — поранені.

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