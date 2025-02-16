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ЗСУ звільнили село Піщане на Покровському напрямку — ОТУ «Хортиця»

16 лютого 2025, 14:49

ЗСУ звільнили село Піщане на Покровському напрямку — ОТУ «Хортиця»

Сили оборони підтвердили визволення села Піщане. Фото: скриншот Сили оборони підтвердили визволення села Піщане. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці визволили село Піщане Покровського району Донецької області. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телеканалу «Київ24».

«Низка контратак українських сил мав певний успіх. Зокрема, вже повідомлено було і вже можна говорити про звільнення Піщаного. Це десь 5 км на південь від Покровська», — заявив він.

Крім того, за словами Трегубова, окупанти були потіснені з деяких населених пунктів поруч.

Як зазначається, на Покровському напрямі відбувся перелом.

«Дуже серйозні наміри мали росіяни з півоточення міста Покровськ. Але вони зазнали серйозних втрат саме на цьому напрямі минулого місяця. Цього місяця вони теж, скажімо так, були припинені та навіть відкинуті в окремих населених пунктах. Насамперед, за допомогою ефективної дії безпілотників та співпраці різних українських підрозділів», — резюмував Трегубов.

Раніше ми писали, що механізована колона в кількості 4 одиниць техніки з десантом зробили успішну спробу штурму у напрямку села Новосілка Донецької області.

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