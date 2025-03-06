Російська армія намагається повернути Піщане під Покровськом – ЗСУ

Село Піщане. Фото: карта DeepState

Війська Росії дуже активно намагаються покращити своє положення та повернути село Піщане на Покровському напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, окупанти не мають успіху.



«Покровський напрямок – це класичний показник, коли росіяни просто перестаралися та перенапружилися. І тепер мають від цього великі проблеми. Тепер мають від цього нездатність розвивати якийсь успіх далі, хоча дуже намагаються виправити цю проблему. Очевидно, що комусь із російського військового керівництва були зроблені відповідні санкції від російського політичного керівництва. І вони тепер намагаються врятувати свою власну шкуру», – зазначив речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що у лютому ЗСУ провели кілька контратак і звільнили Піщане.