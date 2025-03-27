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«Білі янголи» евакуювали з Волноваського району ще 11 людей

27 березня 2025, 11:59

«Білі янголи» евакуювали з Волноваського району ще 11 людей

Ще 11 людей, з них – одну дитину евакуювали. Фото: Волноваська РВА Ще 11 людей, з них – одну дитину евакуювали. Фото: Волноваська РВА

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював із села Комар Волноваського району Донецької області одинадцять осіб, серед них — одна дитина. Про це повідомили у пресслужбі Волноваського РВА.

«Ще 1 дитину та 6 дорослих вдалося евакуювати з с.Комар та 4 дорослих з с. Новохатське Комарської громади Волноваського району, працівниками СЕЗ «Білі Янголи» Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали батьків евакуювати дітей до безпечних регіонів.

Раніше ми писали, що місцева влада Донецької області планує розширити територію, де діє примусова евакуація неповнолітніх, до 15 кілометрів від лінії фронту. Поки що невідомо, які саме населені пункти входять.

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