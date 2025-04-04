Армія РФ зі «Смерчів» вдарила по житловій забудові Костянтинівки: одна людина загинула, ще три – поранені

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Донецька обласна прокуратура

Ввечері 3 квітня російські війська, ймовірно, з РСЗВ «Смерч» обстріляли житлову забудову міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Пошкоджені 14 приватних та багатоквартирний будинок, 12 гаражів, лінії електромереж та газопроводу.



Внаслідок атаки загинув 24-річний містянин, поранення отримали чоловіки 50, 51 та 61 роки. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями та переломом стегна. Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, що вночі 3 квітня російський дрон вдарив по складу підприємства у місті Добропілля на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.