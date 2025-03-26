Армія РФ знову атакувала Краматорськ: пошкоджено будинки

Російська армія ще раз завдала удару по Краматорську Донецької області. Відомо про пошкодження. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«О 11:18 Краматорськ зазнав повторного ворожого удару — безпілотник вдарив по приватному сектору», — зазначив він.
За попередньою інформацією, пошкоджено 3 житлові будинки. Постраждалих та жертв немає.
Відповідні служби фіксують наслідки.
Раніше ми писали, що вранці 26 березня центр Краматорська потрапив під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.
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