Армія РФ знову атакувала Краматорськ: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Російська армія ще раз завдала удару по Краматорську Донецької області. Відомо про пошкодження. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«О 11:18 Краматорськ зазнав повторного ворожого удару — безпілотник вдарив по приватному сектору», — зазначив він.



За попередньою інформацією, пошкоджено 3 житлові будинки. Постраждалих та жертв немає.

Відповідні служби фіксують наслідки.



Раніше ми писали, що вранці 26 березня центр Краматорська потрапив під російський обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.