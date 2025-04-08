Війська Росії вдарили по житловому сектору Лимана: пошкоджені будинки, виникла пожежа

Наслідки обстрілу Лимана. Фото: ДСНС

Вранці 8 квітня російська армія обстріляла житловий сектор міста Лиман Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені чотири приватні будинки, загорілися автомобіль і суха трава.



Рятувальники загасили пожежу. Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, що 7 квітня російські війська вдарили по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого одна людина загинула, ще дві – поранені. Серед постраждалих – 9-річна дівчинка, родина якої після евакуації повернулася до міста.