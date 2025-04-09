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100 голосів «за»: ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію проти російської агресії

09 квітня 2025, 20:59

100 голосів «за»: ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію проти російської агресії

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, в якій чітко окреслено необхідність притягнення Росії до відповідальності за розв'язану нею агресію проти України. Про це повідомила член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Євгенія Кравчук (фракція «Слуга народу»).

«Щойно ПАРЄ ухвалила надважливу резолюцію "Російська агресія проти України: необхідність забезпечення відповідальності та недопущення безкарності". "За" проголосували 100 депутатів», — написала Кравчук у Facebook.

За її словами, Асамблея дала однозначну оцінку діям Москви, наголосивши, що Росія продовжує агресію, попри міжнародні зусилля та гуманітарні ініціативи, спрямовані на припинення війни.

«ПАРЄ акцентувала: будь-які мирні переговори мають починатися з гуманітарного аспекту — звільнення всіх полонених і цивільних осіб, які незаконно утримуються, а також повернення українських дітей, насильно вивезених до Росії», — додала Кравчук.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила низку важливих рішень щодо захисту прав українців за кордоном, санкційної політики щодо Росії та умов майбутніх угод між Україною та США. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність").

За його словами, Асамблея виступила за продовження тимчасового захисту українських біженців в інших країнах до моменту встановлення справжнього та сталого миру на території України.

«ПАРЄ наголошує: захист має діяти до моменту, коли буде встановлено справжній, справедливий та всеосяжний мир в Україні. Ризик повернення в умовах нестабільності неприпустимий», — зазначив Гончаренко.

Крім того, у документі міститься позиція про те, що будь-яка угода між Україною та США, пов'язана з використанням ресурсів, має відповідати європейському курсу України та враховувати міжнародні зобов'язання країни.

«ПАРЄ наголошує: будь-яка угода не повинна порушувати економічного суверенітету та відповідати правилам ЄС щодо конкуренції та єдиного ринку», — наголосив депутат.

Також у резолюції зазначається, що санкції проти Російської Федерації мають зберігатися до повного припинення агресії проти України.

Окремо засуджується навіть сама ідея відновлення проєкту Nord Stream. Також закликають до вторинних санкцій проти тих, хто допомагає оминати обмеження», — додав Гончаренко.

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