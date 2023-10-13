ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а Росію — диктатурою

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала президента РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію — диктатурою. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.







«ПАРЄ закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, виданий МКС та заарештувати його. Також закликали всі країни після того, як закінчиться його президентський термін, у березні наступного року, вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним», — додав нардеп від «Європейської солідарності».





За рішення про визнання чинного голови Російської Федерації диктатором у ПАРЄ одноголосно проголосували «ЗА» 43 члени Парламентської асамблеї Ради Європи.

За визнання Путіна диктатором проголосували одноголосно. Фото: Facebook

Раніше в Міжнародному суді ООН розпочалися слухання щодо позову України проти Росії щодо геноциду українського народу.