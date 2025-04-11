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Одеська траса М-14 тимчасово заблокована через ожеледицю

11 квітня 2025, 11:15

Одеська траса М-14 тимчасово заблокована через ожеледицю

Одеська траса М-14 тимчасово заблокована. Фото: кадр із відео Одеська траса М-14 тимчасово заблокована. Фото: кадр із відео

Одеська траса М-14, що веде з Херсона до Одеси, тимчасово заблокована через ожеледицю. Про це повідомив канал начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

На трасі працює комунальна техніка, а також тривають роботи з розчищення доріг на Херсонщині. У зв'язку з погіршенням погодних умов, очільник Миколаївської ОВА порекомендував не планувати поїздки протягом кількох годин.

Погода на 11 квітня за даними Гідрометцентру. Фото: meteo.gov.ua

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін також закликав мешканців залишатися вдома, поки не покращиться погода.



За даними Гідрометцентру, 11 квітня в Україні очікуються температури від -1 до +6 градусів, опади змішаної фази та нічні заморозки.

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