«Ситуація ускладнена»: у DeepState заявили про активний наступ військ РФ у Запорізькій області

Ситуація поблизу сіл П'ятихатки, Малі Щербаки та Степове на Запоріжжі. Фото: карта DeepState

Армія РФ продовжує активні наступальні дії біля сіл П'ятихатки та Малі Щербаки у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Просування загарбників між селом Степове та Малими Щербаками – сумарне за останні дні, оскільки бої тривали й очікувалося, що успіх ЗС РФ буде тимчасовим. Наразі Сили оборони України продовжують стабілізаційні дії, посилено вогневий вплив та очікується, що окупанти продовжать атакувати, щоб спробувати взяти під контроль Степове та Малі Щербаки.



«Ситуація ускладнена тим, що перед початком активних дій росіяни зосередили чимало ударних екіпажів та перекинули сили числа 108-го десантно-штурмового полку. Мабуть, нікого не здивуємо, але повторимо, що з десантними підрозділами набагато важче, ніж із мотострілками», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що в DeepState назвали мету наступу ЗСУ у Бєлгородській області.