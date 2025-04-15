Після удару по Сумах в адміністрації Трампа виникли протиріччя щодо відносин з РФ — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо. Фото: Euronews

Американська газета The Wall Street Journal повідомляє про протиріччя в адміністрації Трампа щодо відносин з Росією. Марко Рубіо та Кіт Келлог радять президенту США зайняти жорсткішу позицію.

Серед радників президента США Дональда Трампа немає згоди щодо відносин з Росією, пише WSJ.

Так, за даними видання, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець по Україні Кіт Келлог намагаються переконати Трампа в тому, що він повинен виявляти обережність і зайняти жорсткішу позицію стосовно вимог Москви, насамперед — територіальних.

У свою чергу спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Уіткофф, який в останні місяці кілька разів приїжджав до Росії, наполягає на тому, що Москва готова припинити війну.

Трамп, за даними WSJ, зараз підтримує позицію Уіткоффа.

Суперечності, зазначає видання, проявилися, зокрема, після російського ракетного удару по Сумах, внаслідок якого загинуло понад 30 людей. Так Трамп публічно заявив про «помилку», тоді як Келлог оголосив, що ракетний удар «перетинає будь-яку грань пристойності», а Рубіо назвав його «жахливим» та «трагічним».

При цьому, пише WSJ, навіть ті члени адміністрації Трампа, хто наполягає на жорсткішій позиції щодо Росії, підтримують прагнення президента США завершити війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського та Байдена в тому, що вони «зробили жахливу роботу», яка призвела до початку війни в Україні.