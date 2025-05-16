Триває робота над списками полонених - ГУР

ГУР вже працює над списками полонених для обміну 1000 на 1000, про які домовилися з РФ на переговорах у Стамбулі, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скибіцький.

Він зазначив, що розвідка має досвід роботи з російською стороною і докладатиме зусиль, щоб кожен українець повернувся додому.

Раніше глава російської делегації Мединський підтвердив обмін у форматі «1000 на 1000» найближчим часом.

Нагадаємо, глава української делегації з переговорів у Стамбулі, міністр оборони Рустем Умеров на брифінгу повідомив про домовленість щодо обміну полоненими за формулою «1000 на 1000».