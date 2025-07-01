Росія завдала ракетного удару по Гуляйполю: загинув командир 110-ї бригади ЗСУ Сергій Захаревич та інші військові

Загиблий командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ Сергій Захаревич. Фото: бригадний генерал ЗСУ Сергій Собко

1 липня весь день продовжувався розбір завалів після російського ракетного удару по селу Гуляйполе Дніпропетровської області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, внаслідок обстрілу є втрати – і військові, і цивільні.



«Загинули командир 110-ї механізованої бригади ЗСУ, полковник Сергій Захаревич, інші хлопці з бригади. Продовжується повне розслідування обставин цього удару – я чекаю на доповідь. Усім, хто був поранений, надають необхідну допомогу. Понад 30 людей були поранені. Ми обов'язково відповімо росіянам на цей удар», – заявив президент.



У Генеральному штабі ЗСУ також підтвердили загибель Захаревича.



У пресслужбі Сил оборони півдня України розповіли, що 1 липня о 09:15 армія РФ двома балістичними ракетами «Іскандер-М» вдарила по Гуляйполю.



Зруйновані будинок культури, два магазини та пошкоджені приватні будинки.



«Є постраждалі та загиблі серед місцевого населення», – зазначили військові.

Нагадаємо, що українські війська завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на окупованій Донеччині.