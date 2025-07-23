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У Ростовській області РФ під удар безпілотників потрапили ГРЕС, будівля «Ростелекому» та залізниця

23 липня 2025, 12:40

У Ростовській області РФ під удар безпілотників потрапили ГРЕС, будівля «Ростелекому» та залізниця

Вночі безпілотники атакували Ростовську область РФ. Фото: ASTRA Вночі безпілотники атакували Ростовську область РФ. Фото: ASTRA

Вночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ Ростовської області, внаслідок чого у місті є руйнування та спалахнули пожежі. Під ударом опинилася залізнична інфраструктура, районна електростанція та будівля «Ростелекому». Про це повідомляють місцеві канали.

Атака на російський регіон розпочалася близько 23:30 у вівторок 22 липня: місцеві паблики повідомили про звуки вибухів, що пролунали в Ростові. Росіяни писали про щонайменше 10 вибухів в обласному центрі та звуки вибухів у Новочеркаську.

Близько опівночі російські медіа інформували, що в центрі Новочеркаська спалахнула пожежа внаслідок нібито падіння уламків БПЛА. Вибухи, за словами росіян, пролунали також у районі Новочеркаської ГРЕС.

Внаслідок атаки БпЛА у Новочеркаську також виникли перебої з електропостачанням: світло зокрема зникло в будівлі собору в місті.

Близько 00:20 росіяни також повідомили, що в Новочеркаську один із нібито збитих БпЛА впав і вибухнув неподалік будівлі залізничного вокзалу, на місці атаки почалася пожежа.

Також незабаром стало відомо, що в Новочеркаську під ударом опинилася будівля «Ростелекому» — російської телекомунікаційної компанії. Підприємство надає послуги місцевого та далекого телефонного зв'язку та широкосмугового доступу до інтернету.

Пізніше в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав у телеграм-каналі, що в результаті атак дронів у Новочеркаську постраждали три особи.

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