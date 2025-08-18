Війська Росії обстріляли Костянтинівку та Добропілля: загинули чотири людини, ще сім – поранені

Наслідки обстрілу Добропілля. Фото: прокуратура

18 серпня ЗС РФ обстріляли місто Костянтинівка. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Окупанти направили на місто п'ять ракет РСЗВ «Смерч». Загинули двоє цивільних. Ще чотири місцевих жителі отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми та рвану рану. Стан деяких із постраждалих – середній та важкий. У цей час росіяни з артилерії обстріляли місто. Загинув 74-річний пенсіонер.



Крім того, російські війська скинули авіабомбу ФАБ-250 із модулем УМПК на місто Добропілля. Внаслідок атаки на вулиці загинула жінка. Також поранення отримали троє чоловіків 26, 31 та 74 років. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, переломи та осколкове поранення.



У містах пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, заклад харчування та магазин.

Нагадаємо, що 17 серпня російська армія завдала ударів по Добропіллю та місту Білозерське, внаслідок чого загорілися п'ятиповерхівки, є загибла та поранені.