Зенітники вперше збили «Орлан», який ніс FPV-дрони

Орлан із дронами військові збили вперше. Фото: 118 ОМБр

Українським військовослужбовцям вдалося вперше знищити російський безпілотник «Орлан», обладнаний носієм FPV-дронів. Про це повідомили у пресслужбі 118 ОМБр.



«Зенітники 118 окремої механізованої бригади знищили ворожий дрон-«матку» Орлан, який ніс під крилами два FPV-дрони», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що до цього пілоти вже збивали десятки ворожих розвідників — Орлан, Zala та Supercam, але «матку» вдалося знищити вперше.



«Вкотре доводимо: небо над нами — під контролем», — резюмували у бригаді.



Довідка



«Орлан» — російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості виробництва ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

