У деяких районах Костянтинівки відновили електропостачання після російських обстрілів

У мікрорайонах Новоселівка та Червоний, а також у центрі Костянтинівки відновлено подачу електроенергії. Про це у місцевих пабликах повідомляють мешканці міста.

Раніше в багатьох районах Костянтинівці зникло світло через потужні російські обстріли та пошкодження ліній електропередач.

Нагадаємо, 22 серпня внаслідок російського обстрілу в місті Костянтинівка Донецької області було пошкоджено газорозподільну станцію, що належить ТОВ «Оператор газотранспортних систем України».

Після цього керівництво компанії «Донецькоблгаз» офіційно повідомило, що з урахуванням погіршення ситуації з безпеки в місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки при виконанні робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у місті Костантинівка неможливі.