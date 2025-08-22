«Донецкоблгаз» официально сообщил о невозможности восстановить газоснабжение в Константиновке

Из-за постоянных обстрелов в Константиновке стало невозможно восстановить газоснабжение

В результате российского обстрела в городе Константиновка Донецкой области была повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО «Оператор газотранспортных систем Украины». Об этом сегодня сообщил председатель правления компании «Донецкоблгаз» Вадим Батий.

«В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с учетом ухудшения ситуации по безопасности в городе, невозможностью своевременного реагирования аварийной службы для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, дефицитом кадрового состава и отсутствием гарантий безопасности при выполнении работ для работников управления дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения в городе Константиновка невозможны.

Ранее сообщалось, что с самого утра 22 августа город Константиновка Донецкой области подвергается массированным обстрелам со стороны российских оккупационных войск. Возникли пожары в многоэтажных домах. В городе пропал газ.