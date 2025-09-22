Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою — Верещук

22 вересня 2025, 10:40

Українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою — Верещук

Ілюстративне фото, Новини. LIVE Ілюстративне фото, Новини. LIVE

Біженцям з України, які проживають у Польщі, стає дедалі складніше. Зокрема, вразливі категорії, такі як люди похилого віку, особи з інвалідністю, самотні матері з маленькими дітьми та інші мають проблеми з пошуком житла та роботи. Тож в Україні планують створити програму підтримки.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що у Польщі поступово посилюються правила перебування для українців, і це особливо відчутно для тих, хто не може працювати.

За словами Ірини Верещук, Україна має заздалегідь підготувати власну систему підтримки, щоб громадяни, які вирішать повернутись додому, отримали все необхідне — тимчасове житло, гуманітарну та медичну допомогу, соціальний захист.

Крім того, має бути розроблена програма організаційної та логістичної допомоги, яка дозволить зробити процес повернення максимально зручним та безпечним.

«Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участю органів влади, громадських та міжнародних організацій та польських партнерів», — повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект щодо допомоги українським біженцям. У разі остаточного затвердження документа ті, хто не працює офіційно, ризикують втратити щомісячну виплату на дитину до 18 років у розмірі 800 злотих (близько 9 тисяч гривень), а також безкоштовний пакет базової медичної допомоги.

У Польщі мешкає понад 900 тисяч українців під тимчасовим захистом, з них офіційно працевлаштовано близько 700 тисяч. Досі всі біженці автоматично отримували базову медичну допомогу разом із статусом UKR, запровадженим після повномасштабного вторгнення Росії. Цей пакет включав, окрім звичайних послуг, деякі види онкологічної терапії та паліативну допомогу.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна біженці Житло Ірина Верещук Польща повернення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
12:59
Без води залишилося близько 250 тисяч людей на окупованій Луганщині
20:56
Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі
16:49
На окупованій Луганщині у шахті зірвалися вагонетки з вугіллям: є загиблий та постраждалі шахтарі
15:55
Окупанти намагаються приховати розстріл мирних жителів на Херсонщині
16:51
В Енергодарі жінку окупанти засудили до 14 років за перекази волонтерам ЗСУ
15:51
Нестача бензину в Донецьку: на АЗС досі українська мова
14:44
Окупанти в Херсонській області погрожують конфіскацією за сміття
13:36
Окупанти ігнорують фільтри на заводах Донбасу — «Жовта Стрічка»
13:26
У Держдумі пропонують відключати інтернет: окупований Донбас ризикує залишитися без зв'язку зі світом
13:13
На окупованих територіях України рекордне падіння врожайності
12:48
Старий флот загрожує залишити рибалок РФ без роботи і риби
11:32
В окупованому Рубіжному антисанітарія через сміття біля будинків та на вулицях: в ОВА розповіли, що відбувається
11:12
На окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі: міста та селища залишилися без води
09:39
Судді-перебіжчики з Криму отримали по 11 та 12 років в'язниці
18:28
Пожежі в Луганську: мешканці скаржаться на їдкий дим
усі новини
10:40
Українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою — Верещук
10:29
7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про новий характер дій окупантів у Покровська
10:26
Армія РФ обстріляла Донеччину понад 20 разів: пошкоджено будинки, авто та підприємство
10:14
За добу четверо загиблих та 8 постраждалих у Донецькій області
10:02
Росіяни атакували навчальний заклад у Краматорській громаді
09:51
Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
09:39
Безпілотники вдарили по тяговій підстанції у Краснодарському краї РФ
09:11
Дронова атака на Україну: ППО збила 132 БПЛА
09:07
Окуповані території України обмежать у фінансуванні — ЦНС
08:58
Нічна атака на Запоріжжя: місто накрили авіабомбами, є загиблі та поранені
17:45
Захисники України зірвали плани окупантів на Покровському та Новопавлівському напрямках
16:58
Дрони Нацгвардії вибивають окупантів із Покровського напрямку
16:16
ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
14:15
Nemesis знищив інженерну машину армії РФ із захистом від ядерного удару
13:24
В окупованому Первомайську Луганщини після удару дрону спалахнув резервуар з паливом
12:40
Загибла в Покровську та пожежі у Костянтинівці та Краматорську: РФ атакувала Донеччину
11:33
Спецпідрозділ ГУР «Примари» знищили російські геліокоптери та РЛС у Криму
10:41
Вода на фронті: захисники України добувають питну воду під час перебоїв з логістикою
09:44
ЗСУ дають відсіч наступу окупантів на восьми напрямках східного фронту
08:47
Окупанти просунулися у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео 7-го корпусу ДШВ ЗСУ 7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомив про новий характер дій окупантів у Покровська
22 вересня, 10:29
Військові знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму. Фото: ГУР МОУ Українські військові спалили два літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» та вертоліт Мі-8 у Криму
22 вересня, 09:51
Дрони атакували енергооб'єкт у Краснодарському краї РФ. Кадр із відео Безпілотники вдарили по тяговій підстанції у Краснодарському краї РФ
22 вересня, 09:39
Запоріжжя зазнало атаки КАБами. Фото: Запорізька ОВА Нічна атака на Запоріжжя: місто накрили авіабомбами, є загиблі та поранені
22 вересня, 08:58
Дрони НГУ вибивають окупантів із Покровського напрямку. Джерело: t.me/spartan_ngu Дрони Нацгвардії вибивають окупантів із Покровського напрямку
21 вересня, 16:58
Логістичний вузол окупантів у Василівці під ударом ЗСУ б'ють по місцях концентрації окупантів: завдано удару по Василівці у Запорізькій області
21 вересня, 16:16
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір