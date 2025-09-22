Українців, які повернуться з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою — Верещук

Ілюстративне фото, Новини. LIVE

Біженцям з України, які проживають у Польщі, стає дедалі складніше. Зокрема, вразливі категорії, такі як люди похилого віку, особи з інвалідністю, самотні матері з маленькими дітьми та інші мають проблеми з пошуком житла та роботи. Тож в Україні планують створити програму підтримки.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Верещук зазначила, що у Польщі поступово посилюються правила перебування для українців, і це особливо відчутно для тих, хто не може працювати.

За словами Ірини Верещук, Україна має заздалегідь підготувати власну систему підтримки, щоб громадяни, які вирішать повернутись додому, отримали все необхідне — тимчасове житло, гуманітарну та медичну допомогу, соціальний захист.

Крім того, має бути розроблена програма організаційної та логістичної допомоги, яка дозволить зробити процес повернення максимально зручним та безпечним.

«Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участю органів влади, громадських та міжнародних організацій та польських партнерів», — повідомила Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроект щодо допомоги українським біженцям. У разі остаточного затвердження документа ті, хто не працює офіційно, ризикують втратити щомісячну виплату на дитину до 18 років у розмірі 800 злотих (близько 9 тисяч гривень), а також безкоштовний пакет базової медичної допомоги.

У Польщі мешкає понад 900 тисяч українців під тимчасовим захистом, з них офіційно працевлаштовано близько 700 тисяч. Досі всі біженці автоматично отримували базову медичну допомогу разом із статусом UKR, запровадженим після повномасштабного вторгнення Росії. Цей пакет включав, окрім звичайних послуг, деякі види онкологічної терапії та паліативну допомогу.