Росіяни вдарили по Києву: є жертва та постраждалі (оновлено)
25 жовтня 2025, 09:51

Росіяни вдарили по Києву: є жертва та постраждалі (оновлено)

Росіяни вдарили по Києву. Фото: ДСНС Росіяни вдарили по Києву. Фото: ДСНС

Російські окупанти вночі 25 жовтня масово атакували українську столицю. Внаслідок ударів є жертва та постраждалі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС.

 Як зазначається, у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано попадання. На одній із локацій сталося займання нежитлової будівлі.

Також сталося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок цього пошкоджено скління вікон у поряд розташованих будинках.



У ДСНС заявили, що пошкоджено дитячий садок у Дніпровському районі.

«Внаслідок російської атаки цієї ночі загинула одна людина. За інформацією на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеня», — написав Ткаченко.

Оновлено. Ще одна людина загинула в результаті російської атаки по Києву. Стало відомо, що в лікарні загинула ще одна людина. Кількість жертв у Києві зросла до 2.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 25 жовтня запустила по Україні дев'ять ракет і 62 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 54 цілі.

02 жовтня 2025, 10:05
