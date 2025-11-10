Російський дрон атакував Костянтинівку: загинув чоловік, який їхав на мотоциклі

Загиблий внаслідок удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

10 листопада російські окупанти FPV-дроном вдарили по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок атаки загинув чоловік, який їхав на мотоциклі. Сам мотоцикл пошкоджений.



На місці події працювали співробітники поліції, які евакуювали тіло загиблого та задокументували факт чергового злочину ЗС РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, що 9 листопада російський БПЛА вдарив по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений двоповерховий будинок.