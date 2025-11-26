Воював на боці РФ: уродженця Макіївки звинувачують у держзраді

Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура повідомила про завершення розслідування відносно 39-річного уродженця Донецької області, взятого в полон під Куп'янськом. Чоловіка звинувачують у держзраді в умовах воєнного стану — йому загрожує довічне.



За даними слідства, у квітні 2025 року житель Макіївки добровільно перейшов на бік Росії. У Санкт-Петербурзі він підписав контракт із Міноборони РФ, отримав російський паспорт і був призначений командиром розвідувального відділення у частині №50333.



Навесні та влітку 2025 року підозрюваний підтримував наступальні дії російських військ на Луганському та Куп'янському напрямках: посилював позиції, супроводжував розвідгрупи та брав участь у штурмах. Під час однієї з атак у Куп'янську його полонили українські військові.



Нині він перебуває у таборі для військовополонених. Справа направлена до Основ'янського райсуду Харкова, де обвинуваченого судитимуть. Максимальне покарання — довічне ув'язнення.

Нагадаємо, цієї осені у Москві ухвалили кілька рішень, які безпосередньо стосуються мобілізації у так званих «нових регіонах».



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»