Російська армія окупувала село під Гуляйполем – DeepState

Окупований Зелений Гай. Фото: карта DeepState

Російські війська окупували село Зелений Гай у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися біля сіл Високе та Яблукове на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 22 штурми, зокрема в районах Зеленого Гаю та Яблукового.

Нагадаємо, що російські окупанти розстріляли полонених українських військових на захід від Зеленого Гаю.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко