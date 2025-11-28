Армія РФ зайняла нові позиції під Лиманом, ЗСУ вибивають противника з Іванівки

Російські війська просунулися на Лиманському напрямку Донецької області, зайнявши кілька позицій у районі піщаного кар'єру біля Лиману. Як зазначає Military analytics, це просування дозволило їм наблизитися до Діброви та розпочати штурм околиць селища.

Скріншот: t.me/the_military_analytics

Фіксується рух російських підрозділів між Лиманом і Ямполем, а також захоплення ряду опорних пунктів Сил оборони на південний схід від Лимана. Ці позиції становлять загрозу перерізання дороги на Слов'янськ.

Тривають бої у Дробишевому Краматорського району. У районі Ставків українські сили проводять контратаки, намагаючись стабілізувати оборонну лінію.

На Костянтинівському напрямку російські війська зайняли територію Шахти імені Святої Матрони Московської. За словами воєнблогера Олега Петренка, бої за цю точку з квітня відбувалися зі змінним успіхом.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS



Петренко також повідомляє, що в Іванівці Дніпропетровської області противник посилив тиск на західні та північні квартали населеного пункту. ЗСУ в ході недавніх зіткнень змогли вибити російських військових із кількох позицій на заході Іванівки, проте російські сили зайняли ділянки житлової забудови ближче до центру.

Бої тривають у Новопавлівці, в районі Філії та вздовж лісосмуг, що ведуть до села. Крім того, російські війська закріпилися у східній частині Дачного.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Раніше ми писали, що Сили оборони стримують російських окупантів у Покровську від подальшого просування. Наразі тривають бої по всій лінії залізничного полотна.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»