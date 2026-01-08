Бригада Nemesis за місяць знищила 8 систем ППО РФ на $250 млн

ЗРК «Стріла-10».

Протягом останнього місяця оператори батальйону Asgard у складі 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis Сил безпілотних систем уразили вісім російських систем протиповітряної оборони на ключових напрямках фронту.



Серед знищених цілей — два комплекси «Тор-М2», два «Бук-М1», «Тор-М1», «Бук-М3», «Стріла-10», а також рідкісна новітня багатофункціональна РЛС 50Н6Е зенітного ракетного комплексу С-350 «Вітязь».



Радіолокаційна станція 50Н6Е є ключовим елементом ЗРК середньої дальності та здатна одночасно виявляти до сотні повітряних цілей і супроводжувати до восьми з них. Орієнтовна вартість одного комплексу С-350 становить близько 130 млн доларів.







Загалом вартість восьми уражених систем ППО противника перевищує 250 млн доларів. У бригаді зазначають, що підрозділ системно працює над знищенням засобів протиповітряної оборони окупантів, послаблюючи їхній військовий потенціал. На рахунку Nemesis — вже понад 50 знищених пускових установок і РЛС російських ЗРК.