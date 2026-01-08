Діти малювали триколор та дарували подарунки солдатам РФ: Україна повернула з окупації групу дітей

Повернули дітей із окупації. Фото: pixabay

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще одну групу дітей та підлітків з тимчасово окупованої частини Херсонщини — діти віком від 3 до 17 років. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, українським дітям в окупації нав'язували російську пропаганду.



«Трирічна та п'ятирічна дівчинки у дитячому садку змушені були малювати російський триколор та дарувати на свята солдатам власноруч зроблені подарунки. Росіяни залучають наших дітей до пропаганди з наймолодшого віку і продовжують це робити у старших класах», — зазначив він.



Також Прокудін також розповів, що сімнадцятирічного хлопця навчали стройовим елементам та поводженню з військовою зброєю. Крім того, його разом з однокласниками поставили на військовий облік.



Діти зараз перебувають у центрах «Надії та оновлення», вони отримують психологічну підтримку, також їм допомагають з документами та житлом.



Раніше ми писали, що ще одну групу дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну територію України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»