Спецназ ГУР виконує бойові завдання на острові Зміїному у Чорному морі

Скріншот: ГУР МО України

Острів Зміїний залишається під контролем Головного управління розвідки Міноборони України. Спецпідрозділи військової розвідки продовжують виконувати бойові завдання на цій стратегічно важливій ділянці у Чорному морі.

Про поточну бойову присутність розвідників, умови служби на острові та значення Зміїного для захисту морських рубежів України розповідає нове відео на YouTube-каналі «Фарид говорить».

Зйомки проходили безпосередньо на острові за участю бійців ГУР, які несуть там службу та забезпечують контроль над акваторією. Разом із спецназівцями військової розвідки на Зміїний прибув морський піхотинець Роман Грибов.



Він один із захисників острова в перші дні вторгнення і автор легендарної фрази про «російський військовий корабель», що стала символом непохитності українців.

Відеоблог докладно висвітлює оборону Зміїного у 2022 році, бойовий шлях Романа Грибова, а також показує, як сьогодні бійці ГУР МО України продовжують захищати острів та утримувати контроль над українським морем.



Зазначається, що виїзд на Зміїний та організацію знімального процесу забезпечили бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»