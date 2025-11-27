У Покровську тривають бої вздовж усієї лінії залізничного полотна

Тривають бої лінією залізничної колії. Фото: скриншот

Сили оборони стримують російських окупантів у Покровську від подальшого просування. Наразі тривають бої по всій лінії залізничного полотна. Про це повідомили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.



«Українські військові, зокрема 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» у взаємодії з іншими підрозділами, проводять південніше залізниці рейди для організації засідок та знищення ворога. Продовжуються бойові зіткнення в центральній частині Покровська», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що минулої доби штурмові підрозділи знищили 21 загарбника. Працюють оператори FPV з російських цілей у місті.



Окупанти намагаються продовжити просування у північну частину міста, вони намагаються накопичуватися, а також готувати ґрунт для подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий зв'язок.



Раніше ми писали, що DeepState опублікував нові кадри, де видно, що російські пропагандистські знімальні групи вже працюють у центральних і південних районах Покровська Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»