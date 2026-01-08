Ультиматум замість миру: МЗС РФ підтвердило намір продовжувати «СВО»

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова фактично підтвердила намір Москви продовжувати так звану спеціальну військову операцію, коментуючи плани західних країн щодо посилення підтримки України після підписання в Парижі декларації коаліції бажаючих про гарантії безпеки для Києва.



Як повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву МЗС РФ, у Москві назвали документ, підписаний 6 січня, «вкрай далеким від мирного врегулювання». За версією російського зовнішньополітичного відомства, його мета — не припинення війни, а «продовження мілітаризації, ескалація та розростання конфлікту».



Захарова заявила, що ключовим елементом декларації є ідея розміщення на території України «багатонаціональних сил», які мають сприяти «відновленню» ЗСУ та забезпечувати «стримування» Росії після припинення бойових дій.



У Москві таку ініціативу розцінюють як безпосередню загрозу. «Розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція», — підкреслила Захарова, додавши, що подібні об'єкти, на думку РФ, стануть «законними цілями» для російських збройних сил.



У МЗС РФ також дали зрозуміти, що Москва не має наміру відмовлятися від своїх ультимативних вимог. Там знову заявили, що «мирне рішення» можливе лише при усуненні так званих «першопричин конфлікту», нейтральному статусі України та визнанні «територіальних реалій».



При цьому було підкреслено, що цілі, що поставлені Росією, будуть досягнуті «або політико-дипломатичним шляхом, або в рамках спеціальної військової операції», що фактично означає готовність Кремля продовжувати війну.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»