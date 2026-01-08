Вночі може бути масований удар по Україні — Зеленський

Росія готує новий удар по Україні. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливо вночі російські військові завдадуть ударів по Україні. Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.



«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно спускатися в укриття. Росіяни постійні: вони намагаються користуватися погодою», — зазначив він.



Глава держави доручив уряду допомагати місцевій владі та всім, хто задіяний.



Раніше ми писали, що російська армія увечері 8 січня атакувала Кривий Ріг балістикою. Внаслідок удару є постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»