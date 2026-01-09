Серія вибухів на Львівщині: атаковано об'єкт критичної інфраструктури

У Львові після оголошення повітряної тривоги було чути серію вибухів уночі 8 січня. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, влада з'ясовує, що саме сталося, чи це були «прильоти» і в якому районі міста.



Пізніше Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що в області внаслідок атаки було уражено об'єкт критичної інфраструктури. Голова ОВА Максим Козицький пообіцяв опублікувати більше деталей згодом.

Росія могла вдарити «Орєшніком»?

Раніше в інтернет-пабликах з'явилася інформація про те, що Росія готує удар по Україні балістичною ракетою «Орєшник».



«Орєшнік» — це російська балістична ракета середньої дальності, про існування якої публічно заявляла влада РФ у 2024 році. За заявами російської сторони, ракета нібито здатна вражати цілі на відстані до кількох тисяч кілометрів і призначена для подолання систем протиповітряної та протиракетної оборони.



Офіційних технічних характеристик, підтверджених незалежними джерелами, немає. Експерти зазначають, що «Орєшнік» може бути модернізованою версією вже існуючих ракетних розробок РФ, а її згадка використовується, зокрема, як елемент військового та інформаційного тиску.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що можливо вночі російські військові завдадуть ударів по Україні.