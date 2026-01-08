На оборону Донеччини виділили понад 60 млн гривень

Направили понад 64 млн. на оборону Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

У четвер, 8 січня, пройшла рада оборони Донецької області. Понад 64 мільйони гривень було спрямовано на потреби Сил оборони України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Кошти будуть використані на придбання БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та FPV-дронів того, що сьогодні критично необхідно нашим Захисникам на фронті», — зазначив він.



З початку року на підтримку Сил оборони вже скеровано майже 118 мільйонів гривень.



За словами Філашкіна, всі закупівлі мають здійснюватися чітко, без порушень та відповідно до чинного законодавства.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»