На оборону Донеччини виділили понад 60 млн гривень
08 січня 2026, 15:34

У четвер, 8 січня, пройшла рада оборони Донецької області. Понад 64 мільйони гривень було спрямовано на потреби Сил оборони України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Кошти будуть використані на придбання БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та FPV-дронів того, що сьогодні критично необхідно нашим Захисникам на фронті», — зазначив він.

З початку року на підтримку Сил оборони вже скеровано майже 118 мільйонів гривень.

За словами Філашкіна, всі закупівлі мають здійснюватися чітко, без порушень та відповідно до чинного законодавства.

Раніше ми писали, що Північнодонецька громада направила майже 1,2 млн гривень на підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

