Двоє людей постраждали під час обстрілу Бєлгородської області РФ

8 січня російську Білгородську область атакували безпілотники. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



За його словами, у місті Грайворон дрон ударив автомобілем.



Постраждалих доправили до місцевої лікарні. У одного чоловіка медики діагностували мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення голови та плеча, в іншого — баротравму.



Крім того, пошкоджено автомобіль. Також у результаті детонації у двох приватних будинках вибиті вікна.



Раніше ми писали, що Бєлгородська область Російської Федерації потрапила під обстріл. У місті Грайворон внаслідок атаки дрона поранено мирну мешканку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»