Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Кривому Розі вже 17 поранених унаслідок російської атаки
08 січня 2026, 21:31

У Кривому Розі вже 17 поранених унаслідок російської атаки

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: соцмережі Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: соцмережі

Увечері дві балістичні ракети влучили у щільну міську забудову. Одна ракета в той же будинок, який був пошкоджений минулого року. Постраждалому чоловіку відірвало ногу, він зараз перебуває у реанімації. Наразі 17 людей отримали поранення. Про це повідомляє криворізьке ЗМІ «Перший міський. Кривий Ріг».

Крім того, російські дрони вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Понад 115 тисяч сімей залишаються без світла.



Пошкоджено 29 будинків.

Раніше ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області лунали вибухи.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Дніпропетровська область Кривий Ріг
Події
Війна
«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
