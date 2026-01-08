У Кривому Розі вже 17 поранених унаслідок російської атаки

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: соцмережі

Увечері дві балістичні ракети влучили у щільну міську забудову. Одна ракета в той же будинок, який був пошкоджений минулого року. Постраждалому чоловіку відірвало ногу, він зараз перебуває у реанімації. Наразі 17 людей отримали поранення. Про це повідомляє криворізьке ЗМІ «Перший міський. Кривий Ріг».



Крім того, російські дрони вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Понад 115 тисяч сімей залишаються без світла.





Пошкоджено 29 будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»