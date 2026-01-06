На Краматорському напрямку розширюється сіра зона, йдуть штурми на північ від Яблунівки

На Краматорському напрямку російські війська зайняли частину населеного пункту Новомарково, розташованого на захід від каналу Сіверський Донець—Донбас. Про це повідомив воєнблогер Олег Петренко.



За його даними, ця ділянка має для противника важливе оперативне значення: вона розглядається як елемент формування флангового виступу, який може бути використаний для тиску на логістичні маршрути у напрямку Костянтинівки.



Одночасно тривають штурмові дії на північ від населеного пункту Яблунівка. В результаті боїв там була розширена сіра зона, що свідчить про нестабільність лінії зіткнення і зміну тактичної обстановки.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що російські війська просунулися на Краматорському та Слов'янському напрямках.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»