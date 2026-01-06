У Києві дітей навчають «руському миру» під виглядом сімейного клубу

Фото: «Слідство.Info»

У Києві майже рік діє нелегальна школа при монастирі Московського патріархату, куди приводять дітей парафіяни храму «Голосіївська пустинь». Про це повідомляє видання «Слідство.Info».



Як з'ясували журналісти, навчальний заклад працює без державної ліцензії та офіційно називає себе «сімейним клубом». При цьому дітей навчають за радянськими підручниками, російською та з елементами ідеології «руського миру».

Директор підпільної школи Ганна Болгова у розмові з журналісткою наголосила, що у навчальному процесі використовується саме російська література. «У нас російська література, ми вчимо класиків. Це дуже важливо для виховання душі дитини», — заявила вона.



За даними розслідування, школярі цитують Сергія Єсєніна, співають російські пісні, дивляться фільми російського виробництва та, за словами організаторів, «поважають Росію». Керівництво установи відкрито визнає, що відсутність ліцензії дозволяє діяти без контролю. «Нам це дуже подобається: у нас і програма інша, і ніхто нас не може чіпати», — пояснює директорка.



Хто саме покриває роботу цієї школи і як вона продовжує функціонувати в столиці, докладно розповідається в розслідуванні журналістки Яни Корнійчук.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»