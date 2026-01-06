Reuters: Гарантії безпеки для України без згадки миротворців

Президент Франції Еммануель Макрон тисне руку президенту України Володимиру Зеленському після прибуття на обід перед самітом «коаліції охочих» в Парижі, 6 січня 2026 року. Фото: REUTERS

Гарантії безпеки для України, які обговорюються на саміті «коаліції охочих» у Парижі, передбачають юридично обов'язкові зобов'язання з боку союзників на випадок можливого нападу Росії у майбутньому. Про це йдеться у проєкті заяви, з якою ознайомилося агентство Reuters.



Документ передбачає широкий спектр заходів підтримки — «використання військових можливостей, розвідувальну та логістичну допомогу, дипломатичні кроки та додаткові санкції». При цьому прямої згадки про розміщення миротворчого контингенту в Україні у проєкті заяви немає.



Проект ще не затверджений та має отримати схвалення лідерів коаліції. У саміті беруть участь президент України Володимир Зеленський, а також представники США та європейських країн. Переговори спрямовані на вироблення спільної української, європейської та американської позиції, яку планується представити Росії.

Незважаючи на активізацію дипломатичних зусиль, ознак готовності Москви прийняти поточні пропозиції практично немає, а бойові дії продовжуються.



Президент України раніше заявляв, що країна готується як до дипломатичного сценарію, так і подальшої оборони, якщо міжнародного тиску на Росію виявиться недостатньо.

Нагадаємо, продовження війни на виснаження щодня забирає життя найкращих українців, тоді як демографічний ресурс Росії значно більший. «Заморозка» дозволила б зупинити кровопролиття, зберегти генофонд нації та розпочати економічне відновлення вже зараз, не чекаючи на повну перемогу, яка на даному етапі виглядає недосяжною.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»