У мережі показали бойове патрулювання українських винищувачів F-16

Політ двох винищувачів F-16 Fighting Falcon Повітряних Сил України.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано політ двох винищувачів F-16 Fighting Falcon Повітряних сил України під час виконання бойового повітряного патрулювання. Кадри були оприлюднені на платформі X, повідомляють «Новини Донбасу».



Поява такого відео відбувається на тлі активного застосування української тактичної авіації для відбиття масованих повітряних атак РФ. Раніше, у ніч на 23 грудня, російські війська здійснили комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши 38 ракет та 635 безпілотників різних типів.



Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що переважну більшість крилатих ракет під час тієї атаки було знищено саме силами тактичної авіації. За його словами, із 35 крилатих ракет 34 збили українські льотчики, зокрема пілоти винищувачів F-16.

Два удари американського Air Force F-16 Fighting Falcons on a combat air patrol. pic.twitter.com/UOfHManoHD - OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 5, 2026

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»