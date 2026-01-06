54-річну бібліотекарку засудили за коригування ударів по Краматорську

Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс вирок ще одній агентці ФСБ, яка коригувала російські удари по Краматорську та прилеглих районах. Жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Як повідомляє СБУ, засуджена входила до агентурної мережі спецслужб РФ, викритої на Донеччині у жовтні 2024 року. Під час розслідування встановлено, що вона передавала ворогу координати для комбінованих атак по місту та його околицях.



Основними цілями, які вона наводила, були запасні командні пункти, артилерійські позиції та склади боєприпасів Сил оборони України.



За даними слідства, завдання ФСБ виконувала 54-річна місцева мешканка, яка працювала бібліотекаркою. Російські спецслужби завербували її через особисті контакти з громадянами РФ. Для збору розвідданих жінка обходила прифронтові території та знімала розташування українських військових на камеру мобільного телефону.



Зібрану інформацію вона передавала куратору з ФСБ через месенджери. Особу російського координатора встановили співробітники контррозвідки СБУ. Агентку затримали за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон із доказами її співпраці з російськими спецслужбами.



Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»