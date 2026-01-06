Майже 1,2 млн гривень допомоги направила Сіверськодонецька громада військовим

Ілюстративне фото

Сіверськдонецька громада направила майже 1,2 млн гривень на підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей. Фінансову допомогу отримали 57 осіб.



Як повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, 27 захисників та захисниць України, які мають статус учасників бойових дій у період воєнного стану, отримали по 15 тисяч гривень — загалом 405 000 грн.



Ще 540 000 гривень виплачено 18 військовослужбовцям, які перебували у відпустці. Трьом захисникам, які отримали поранення, але продовжують службу, виділили по 25 тисяч гривень — 75 000 грн.



Окрему допомогу отримали мобілізовані та добровольці: двом військовослужбовцям виплатили 100 000 гривень. Сім'ї загиблого захисника надали 15 000 грн.



Крім того, на честь Дня захисників та захисниць України шістьом сім'ям загиблих військових було виплачено по 10 тисяч гривень.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»