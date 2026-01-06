Покровськ та Мирноград: бої в умовах оперативного оточення та обмеженої логістики

Гарнізони ЗСУ у Покровську та Мирнограді вже близько трьох місяців ведуть бої в умовах оперативного оточення. Надійного тилу тут немає, а бойові дії мають мозаїчний характер — із сірими зонами, обходами та постійними спробами проникнення противника малими піхотними групами до міської забудови.



Логістика агломерації працює в обмеженому режимі. У Мирнограді наземні маршрути практично відсутні, тому з осені постачання, евакуація та доставка боєкомплекту багато в чому здійснюються за допомогою безпілотників та наземних роботизованих комплексів. Оборону там утримують підрозділи морської піхоти.

У Покровську противник намагається послабити позиції ЗСУ через удари по флангах та комунікаціях та обійти місто з південного заходу. Одночасно українські підрозділи ведуть активні ударно-штурмові дії у міській забудові, завдаючи противнику втрат.

На півночі тиск зберігає 51-а загальновійськова армія РФ. За оцінками експертів, російське командування знову намагається діяти одразу на кількох напрямках, повторюючи раніше допущені помилки. Доля агломерації багато в чому залежить від утримання Родінського, району Червоного Лиману та окремих напрямків на підступах.

Українські захисники перебувають у стані фізичного та морального виснаження: ротації ускладнені, постачання обмежене, тиск не слабшає. Оборона продовжується, а бої за Покровськ та Мирноград залишаються затяжною боротьбою на виснаження, де щоденне утримання має стратегічне значення для всієї агломерації та оборони Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»