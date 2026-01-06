Велика Британія та Франція розмістять військові бази в Україні після припинення вогню

Велика Британія та Франція повідомили про намір створити мережу військових баз на території України після припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками саміту у Парижі, повідомляють закордонні ЗМІ.



За його словами, Лондон і Париж також планують будівництво складів для зберігання військової техніки та озброєнь української армії. Крім того, Британія готова приєднатися до місії зі спостереження за дотриманням режиму припинення вогню, яку очолює США.



Стармер наголосив, що союзники націлені на довгострокову військову підтримку України та обговорюють зобов'язання щодо допомоги Києву у разі можливої нової агресії з боку Росії.



На цьому фоні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив розміщення німецьких сил «на прилеглій до України території НАТО» після завершення конфлікту. Він зазначив, що ФРН готова надавати Україні політичну, фінансову та військову підтримку, включаючи можливу військову присутність у сусідніх країнах альянсу після укладання перемир'я.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»