РФ вдарила по Кривому Рогу двома балістичними ракетами з Криму

Удень у Кривому Розі пролунали вибухи внаслідок балістичної атаки з боку Росії. За попередніми даними, окупанти застосували дві ракети типу «Іскандер-М», запущені з території тимчасово окупованого Криму.



Про пуски повідомили моніторингові Telegram-канали, що відстежують активність ворожої авіації та ракетних засобів. Зазначається, що запуск балістичних ракет, імовірно, відбувся з району селища Донське Сімферопольського району.



О 15:15 Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Уже за кілька хвилин після цього з’явилася інформація про фактичні пуски ракет з боку окупантів.



Наразі уточнюються наслідки удару та інформація щодо можливих руйнувань або постраждалих.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»